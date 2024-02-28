Video Haber Battal İlgezdi, vatandaşa hakaret etti: "Sen kimsin lan hadsiz..." | Video
Battal İlgezdi, vatandaşa hakaret etti:

Battal İlgezdi, vatandaşa hakaret etti: "Sen kimsin lan hadsiz..." | Video

28.02.2024 | 12:47

Yeniden aday gösterilmeyen Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi vatandaşa bağırıp hakaret etti. İşte o anlar...

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