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Haberler Galeri Batuhan A gemisindeki genç stajyerden sevgiliye son mesaj! "Su alan yerleri onardık, şimdi uyuyoruz"
Giriş Tarihi: 20.02.2024 06:48 Güncelleme Tarihi: 20.02.2024 07:06

Batuhan A gemisindeki genç stajyerden sevgiliye son mesaj! "Su alan yerleri onardık, şimdi uyuyoruz"

Marmara Denizinde batan gemide aşçı Zeynep Kılınç'ın (33) cansız bedenine ulaşılırken kayıp 5 mürettebatı arama çalışmaları sürüyor. SABAH makine stajyeri Ahmet Atav'ın (22) kız arkadaşına gönderdiği son videoya ulaştı. Atav'ın su alan gemi içinden çektiği videoda saçlarının ıslak olduğu, yüzünden damlayan sular olduğu dikkat çekerken, kıyafetindeki yağ lekeleri olduğu görüldü.

Ceyhan TORLAK
Batuhan A gemisindeki genç stajyerden sevgiliye son mesaj! Su alan yerleri onardık, şimdi uyuyoruz

Balıkesir'in Marmara Adası'ndan 14 Şubat akşamı hareket ettikten sonra kötü hava ve deniz şartları nedeniyle 15 Şubat saat 06.20'de Bursa'nın Karacabey ilçesi açıklarında, İmralı Adası'nın güneybatısında batan geminin mürettebatından 1 kişinin cansız bedenine ulaşan ekipler, diğer 5 kişiyi bulmak için yoğun çaba sarf ediyor.

Batuhan A gemisindeki genç stajyerden sevgiliye son mesaj! Su alan yerleri onardık, şimdi uyuyoruz

Arama faaliyetlerine aralarında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, AFAD, JAK, JÖH, deniz polisi, NAK, AKUT, ANDA, İHH ve belediyelere ait arama kurtarma ekiplerinin bulunduğu yaklaşık 1000 kişilik personel katılıyor.

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Batuhan A gemisindeki genç stajyerden sevgiliye son mesaj! Su alan yerleri onardık, şimdi uyuyoruz

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı TCG Akın Gemisi'nde görevli dalgıçlar, denizin tabanına oturan kargo gemisinin enkazına dalışlar gerçekleştiriyor.

Batuhan A gemisindeki genç stajyerden sevgiliye son mesaj! Su alan yerleri onardık, şimdi uyuyoruz

Mürettebatın gemiden savrulmuş olma ihtimalini de değerlendiren ekipler, Karacabey açıklarında hem deniz üstünde hem de suyun altında tarama yapıyor.


SABAH, genç makine stajyerinin sevgilisine gönderdiği son videoya ulaştı | Video

Batuhan A gemisindeki genç stajyerden sevgiliye son mesaj! Su alan yerleri onardık, şimdi uyuyoruz

Bursa, Yalova ve Çanakkale'den bölgeye görevlendirilen 21 kişilik Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı deniz polisi ekibi de çalışmalara destek veriyor.

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