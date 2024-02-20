Giriş Tarihi: 20.02.2024 06:48
Güncelleme Tarihi: 20.02.2024
07:06
Batuhan A gemisindeki genç stajyerden sevgiliye son mesaj! "Su alan yerleri onardık, şimdi uyuyoruz"
Marmara Denizinde batan gemide aşçı Zeynep Kılınç'ın (33) cansız bedenine ulaşılırken kayıp 5 mürettebatı arama çalışmaları sürüyor. SABAH makine stajyeri Ahmet Atav'ın (22) kız arkadaşına gönderdiği son videoya ulaştı. Atav'ın su alan gemi içinden çektiği videoda saçlarının ıslak olduğu, yüzünden damlayan sular olduğu dikkat çekerken, kıyafetindeki yağ lekeleri olduğu görüldü.