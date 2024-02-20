SABAH, genç makine stajyerinin sevgilisine gönderdiği son videoya ulaştı | Video 20.02.2024 | 06:52 Marmara Denizinde batan gemide aşçı Zeynep Kılınç’ın (33) cansız bedenine ulaşılırken kayıp 5 mürettebatı arama çalışmaları sürüyor. SABAH makine stajyeri Ahmet Atav’ın (22) kız arkadaşına gönderdiği son videoya ulaştı. Atav’ın su alan gemi içinden çektiği videoda saçlarının ıslak olduğu, yüzünden damlayan sular olduğu dikkat çekerken, kıyafetindeki yağ lekeleri olduğu görüldü. Genç stajyerin kız arkadaşına, “Geminin su alan yerlerini onardık. Şimdi uyuyoruz” dediği ortaya çıktı. Ahmet Atav’ın gemiden 2 gün önce ayrılan yağcı ve elektrikçi arkadaşı Doğuşcan Yaylak’a (33), “Bu sefere de beraber çıkalım. Sonra ayrılırsın. Benim borçlarım var. Onları kapatmam lazım. Çarkçıbaşı olunca seni yanıma alacağım” dediği öğrenildi. Öte yandan baş mühendis-makinist Murat Çalışkan’ın nişanlı olduğu, bir ay sonra düğününün olduğu ortaya çıktı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Balıkesir'in Marmara Adası'ndan 14 Şubat akşamı hareket ettikten sonra kötü hava ve deniz şartları nedeniyle 15 Şubat saat 06.20'de Bursa'nın Karacabey ilçesi açıklarında, İmralı Adası'nın güneybatısında batan geminin mürettebatından 1 kişinin cansız bedenine ulaşan ekipler, diğer 5 kişiyi bulmak için yoğun çaba sarf ediyor. Arama faaliyetlerine aralarında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, AFAD, JAK, JÖH, deniz polisi, NAK, AKUT, ANDA, İHH ve belediyelere ait arama kurtarma ekiplerinin bulunduğu yaklaşık 1000 kişilik personel katılıyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı TCG Akın Gemisi'nde görevli dalgıçlar, denizin tabanına oturan kargo gemisinin enkazına dalışlar gerçekleştiriyor. Mürettebatın gemiden savrulmuş olma ihtimalini de değerlendiren ekipler, Karacabey açıklarında hem deniz üstünde hem de suyun altında tarama yapıyor. Bursa, Yalova ve Çanakkale'den bölgeye görevlendirilen 21 kişilik Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı deniz polisi ekibi de çalışmalara destek veriyor. Deniz üstünden 4 bot ile gün boyu keşif yapan ekipler, İnsansız Su Altı Robotu (ROV) ile görüntüleme ve tarama yapıyor. ROV, üstünde takılı mekanizmadaki tutucu kol yardımıyla su altında tespit edilen unsurları deniz üstüne çıkarabiliyor. Deniz polisinin kurbağa adamlar ve gemi adamları ise ihtiyaç halinde 42 metreye kadar dalış gerçekleştirebiliyor.

AŞÇI ZEYNEP KILINÇ'IN CENAZESİNE ULAŞILDI

Balıkesir'in Marmara Adası'ndan 14 Şubat saat 20.30'da Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Roda Limanı'na gitmek üzere 6 kişilik mürettebat ve 1250 ton mermer tozu yüküyle hareket eden 69 metre uzunluktaki "Batuhan A" adlı kargo gemisi, kötü hava ve deniz şartları nedeniyle 15 Şubat'ta saat 06.20'de Karacabey ilçesi açıklarında kıyıdan 4 mil açıkta batmıştı. Görüntüleme cihazlarıyla yapılan çalışmalarda geminin enkazının 51 metre derinlikte denizin tabanına oturduğu belirlenmişti. Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı dalgıçların 17 Şubat'ta gerçekleştirdiği 2 dalışta, gemide aşçı olarak çalışan 33 yaşındaki Zeynep Kılınç'ın cansız bedenine ulaşılmıştı. Gemi kaptanı Hasan Mehmet Uyanık (69), başmühendis-makinist Murat Çalışkan (33), usta gemici ve aynı zamanda geminin sahibi Murat Altıntaş (51), ile makine stajyeri Ahmet Atav'ın (22) da aralarında bulunduğu 5 kişi aranıyor.

SABAH GENÇ STAJYERİN SON GÖRÜNTÜSÜNE ULAŞTI

SABAH makine stajyeri Ahmet Atav'ın (22) kız arkadaşına gönderdiği son videoya ulaştı. Atav'ın su alan gemi içinden çektiği videoda saçlarının ıslak olduğu, yüzünden damlayan sular olduğu dikkat çekerken, kıyafetindeki yağ lekeleri olduğu görüldü. Genç stajyerin kız arkadaşına, "Geminin su alan yerlerini onardık. Şimdi uyuyoruz" dediği ortaya çıktı. Ahmet Atav'ın gemiden 2 gün önce ayrılan yağcı ve elektrikçi arkadaşı Doğuşcan Yaylak'a (33), "Bu sefere de beraber çıkalım. Sonra ayrılırsın. Benim borçlarım var. Onları kapatmam lazım. Çarkçıbaşı olunca seni yanıma alacağım" dediği öğrenildi.

1 AY SONRA DÜĞÜNÜ VARDI

Baş mühendis-makinist Murat Çalışkan'ın nişanlı olduğu, bir ay sonra düğününün olduğu ortaya çıktı. Ahmet Atav ile iyi bir arkadaşlıkları olduğunu anlatan Doğuşcan Yaylak, "Ahmet gemide kalmamı istedi. Ancak ben geminin durumunu bildiğim için ayrıldım. Ahmet borçları olduğunu ve onları kapatmak istediğini, bu nedenle çalışmaya devam edeceğini söylemişti. Kız arkadaşına bu videoyu göndermiş. Geminin su alan yerlerini onardıklarını ve uyuyacaklarını söylemiş. İleride çarkçıbaşı olacağını ve beni yanına aldıracağını söylemişti. Kısmet olmadı. Murat Çalışkan da nişanlıydı, 1 ay sonra düğünü vardı" diye konuştu.