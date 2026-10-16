Video Yaşam Kağıthane'de uyuşturucu imalathanesine operasyon: 2 gözaltı | Video
Kağıthane'de uyuşturucu imalathanesine operasyon: 2 gözaltı | Video

Kağıthane'de uyuşturucu imalathanesine operasyon: 2 gözaltı | Video

16 Ekim 2026 14:01

Kağıthane'de, uyuşturucu imalathanesine düzenlenen operasyonda, binlerce hap ve uyuşturucu yapımında kullanılan hammadde ele geçirildi. 2 şüpheli ise gözaltına alındı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde imalatı ve ticaretine yönelik çalışma yürüttü. Çalışmalar kapsamında 15 Ekim tarihinde Kağıthane'de belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi.

BİNLERCE HAP ELE GEÇİRİLDİ
Adreste yapılan aramalarda, 40 bin pregabalin içeren hap, 58 bin 500 amfetamin içeren hap, 18 kilogram pregabalin, 46 kilogram amfetamin ve ekstazi üretiminde kullanılan 50 kilogram MDMA hammaddesi ele geçirildi. Operasyon kapsamında 2 şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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