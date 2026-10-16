Kağıthane'de uyuşturucu imalathanesine operasyon: 2 gözaltı | Video

16 Ekim 2026 14:01

Kağıthane'de, uyuşturucu imalathanesine düzenlenen operasyonda, binlerce hap ve uyuşturucu yapımında kullanılan hammadde ele geçirildi. 2 şüpheli ise gözaltına alındı.