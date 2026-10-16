Esenler'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralanmıştı! O anların görüntüleri ortaya çıktı | Video

16 Ekim 2026 10:36

Esenler'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Olaya karıştığı belirlenen 3 kişi polis tarafından gözaltına alınırken, silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kaldırımda yürüyen bir yayanın kurşunlarını hedefi olmaktan son anda kurtulduğu görülüyor.

Olay, 9 Ekim Cuma günü saat 22.00 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi Atışalanı Caddesi'nde meydana geldi. İddia göre, caddede karşılaşan iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Bu sırada kavgaya karışanlardan birinin yanındaki silahla ateş etmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri caddede geniş güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri ise bölgede kovan ve delil incelemesi yaptı.

3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olayın ardından çalışma başlatan Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen 3 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken, yaralılardan birnin hastaneden taburcu olduğu bilgisi edinildi. Diğer yaralının ise, hastanedeki tedavisinin devam ettiği ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Diğer yandan, iki grup arasında yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesi ve sokaktakilerin yaşadığı panik anları çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde tarafların kavga ettiği ve ardından birbirlerine silahla ateş ettiği görülürken, bu sırada kaldırımda yürüyen bir yayanın kurşunların hedefi olmaktan son anda kurtulduğu anlar yer alıyor. Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı çalışmalar sürüyor.