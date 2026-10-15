Meteoroloji Mühendisi Doğan Yaşar İstanbul'daki afeti değerlendirdi: '3 aylık yağış bir günde yağdı' | Video
15 Ekim 2026 13:20
Mega kent İstanbul, son 84 yılın en yoğun yağışını aldı… Dün sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran sağanak nedeniyle yollar göle döndü dereler taştı. 2 kişinin hayatını kaybettiği 3 kişinin ise yaralandığı sel felaketinde metrekareye 272 kilo yağışın düştüğü açıklandı. Peki mega kent bir günde neden bu kadar yağış aldı? A Haber canlı yayınına katılan Meteoroloji Mühendisi Doğan Yaşar, İstanbul’un Mega El Nino etkisi altına girdiğini açıkladı. “Ekim-Kasım-Aralık aylarında yağan yağmur bir günde yağdı” ifadelerini kullandı. İşte detaylar…
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