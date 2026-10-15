Video Yaşam Otobüs'te korku dolu anlar: Şoförle tartıştı, ardından yumrukla kapının camını böyle kırdı! | Video
Otobüs'te korku dolu anlar: Şoförle tartıştı, ardından yumrukla kapının camını böyle kırdı! | Video

Otobüs'te korku dolu anlar: Şoförle tartıştı, ardından yumrukla kapının camını böyle kırdı! | Video

15 Ekim 2026 14:46

Bursa'da özel halk otobüsü şoförüyle tartışan şüpheli, sonrasında yumrukla otobüs kapısının camını kırdı. O anlar saniye saniye araç içi kamerasına yansırken, şüpheli ise olay yerinden uzaklaştı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. Olay, merkez Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şahıs otobüs şoförü ile sözlü tartışmaya başladı. Tartışma sonrası otobüs şoförüne sinirlenen şahıs, yumrukla camı kırdı. O anda otobüsteki yolcular ise büyük panik yaşadı. Yaşanan olayda, şans eseri yaralanan olmazken otobüste maddi hasar meydana geldi. İlginç anlar, saniye saniye araç içi kamerasına yansıdı.
VİDEO DEVAM EDİYOR
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Düzce’de zincirleme kaza: Üsküdar Belediye Başkan Vekili yaralandı | Video 02:11
Düzce'de zincirleme kaza: Üsküdar Belediye Başkan Vekili yaralandı | Video 15.10.2026 | 15:26
Çocuğunun gözü önünde eşini darp etti! Dehşet anları kamerada 00:27
Çocuğunun gözü önünde eşini darp etti! Dehşet anları kamerada 15.10.2026 | 15:17
Mutfaktaki tüp yangına neden oldu: Ev sahibi yaralandı | Video 04:04
Mutfaktaki tüp yangına neden oldu: Ev sahibi yaralandı | Video 15.10.2026 | 15:15
Otobüs’te korku dolu anlar: Şoförle tartıştı, ardından yumrukla kapının camını böyle kırdı! | Video 01:24
Otobüs'te korku dolu anlar: Şoförle tartıştı, ardından yumrukla kapının camını böyle kırdı! | Video 15.10.2026 | 14:46
Sapanca’da dere kenarındaki ev saniyeler içinde böyle yıkıldı | Video 00:19
Sapanca'da dere kenarındaki ev saniyeler içinde böyle yıkıldı | Video 15.10.2026 | 14:12
Zonguldak’ta cadde ve sokaklar göle döndü | Video 02:42
Zonguldak’ta cadde ve sokaklar göle döndü | Video 15.10.2026 | 14:06
Sakarya’da dereler taştı, evleri su bastı | Video 02:14
Sakarya'da dereler taştı, evleri su bastı | Video 15.10.2026 | 13:30
Meteoroloji Mühendisi Doğan Yaşar İstanbul’daki afeti değerlendirdi: ’3 aylık yağış bir günde yağdı’ | Video 08:06
Meteoroloji Mühendisi Doğan Yaşar İstanbul'daki afeti değerlendirdi: '3 aylık yağış bir günde yağdı' | Video 15.10.2026 | 13:20
Kağıthane’de sağanağın ardından bahçe duvarı ve yol çöktü | Video 02:55
Kağıthane’de sağanağın ardından bahçe duvarı ve yol çöktü | Video 15.10.2026 | 13:07
Beykoz’da sağanak sonrası toprak kayması yaşandı! | Video 02:18
Beykoz'da sağanak sonrası toprak kayması yaşandı! | Video 15.10.2026 | 12:51
Bursa’da şiddetli fırtına ve sağanak yağış denizle karayı birleştirdi | Video 01:07
Bursa’da şiddetli fırtına ve sağanak yağış denizle karayı birleştirdi | Video 15.10.2026 | 12:26
Kağıthane’de selde mahsur kalan vatandaşlar bot ve iş makinesiyle böyle kurtarıldı | Video 08:47
Kağıthane'de selde mahsur kalan vatandaşlar bot ve iş makinesiyle böyle kurtarıldı | Video 15.10.2026 | 11:51
Bursa’da suç örgütlerine eleman temin eden şüphelilere operasyon: 25 gözaltı | Video 00:42
Bursa'da suç örgütlerine eleman temin eden şüphelilere operasyon: 25 gözaltı | Video 15.10.2026 | 11:25
Bakan Çiftçi’den önemli açıklamalar: ’İstanbul’da metrekareye 272 kg yağış düştü’ | Video 05:34
Bakan Çiftçi'den önemli açıklamalar: 'İstanbul’da metrekareye 272 kg yağış düştü' | Video 15.10.2026 | 11:21
Vali Gül İstanbul’daki sel afeti ile ilgili açıklamalarda bulundu: ’Cuma günü okullar tatil’ | Video 10:12
Vali Gül İstanbul'daki sel afeti ile ilgili açıklamalarda bulundu: 'Cuma günü okullar tatil' | Video 15.10.2026 | 11:16
Sakarya’da sağanak yağış! Yollar ve sokaklar göle döndü... | Video 06:00
Sakarya’da sağanak yağış! Yollar ve sokaklar göle döndü... | Video 15.10.2026 | 10:55
Başakşehir’de dere taştı! Sular şelale gibi yola aktı | Video 00:14
Başakşehir'de dere taştı! Sular şelale gibi yola aktı | Video 15.10.2026 | 10:30
Park halindeki araca çarpan alkollü sürücü ihbara gelen polise kafa attı! O anlar kamerada 02:20
Park halindeki araca çarpan alkollü sürücü ihbara gelen polise kafa attı! O anlar kamerada 15.10.2026 | 10:17
Kemerburgaz’da suya gömülen yüzlerce araç böyle görüntülendi | Video 05:57
Kemerburgaz'da suya gömülen yüzlerce araç böyle görüntülendi | Video 15.10.2026 | 10:13
Başakşehir’de site otoparkında araç yangını: Site sakinleri tahliye edildi | Video 02:14
Başakşehir'de site otoparkında araç yangını: Site sakinleri tahliye edildi | Video 15.10.2026 | 10:37

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA