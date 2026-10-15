Otobüs'te korku dolu anlar: Şoförle tartıştı, ardından yumrukla kapının camını böyle kırdı! | Video

15 Ekim 2026 14:46

Bursa'da özel halk otobüsü şoförüyle tartışan şüpheli, sonrasında yumrukla otobüs kapısının camını kırdı. O anlar saniye saniye araç içi kamerasına yansırken, şüpheli ise olay yerinden uzaklaştı.