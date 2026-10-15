Başakşehir'de dere taştı! Sular şelale gibi yola aktı | Video
15 Ekim 2026 10:32
İstanbul'da etkili olan sağanak nedeniyle yollar göle döndü; birçok kişi iş yerlerinde mahsur kaldı. Sağanaktan etkilenen ilçeler arasında Başakşehir de vardı. Atatürk Olimpiyat Stadı yakınında bulunan dere taştı. Nehre dönen deredeki taşkın cep telefonuyla görüntülendi.
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