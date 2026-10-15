Zonguldak’ta cadde ve sokaklar göle döndü | Video
15 Ekim 2026 14:06
Zonguldak'ta etkili olan sağanağın ardından cadde ve sokaklar suyla kaplandı, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.
Kentte sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Kentin çeşitli noktalarında rögarlar taştı, dereler yükseldi. Yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar suyla kaplandı. Bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Ereğli ilçesi Potbaşı mevkisinde de bazı iş yerlerine su doldu. Denizde de boyu 5 metreye yaklaşan dalgalar oluştu. Ekipler olumsuzlukları gidermek için çalışmalarını sürdürüyor.
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