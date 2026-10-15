Vali Gül İstanbul'daki sel afeti ile ilgili açıklamalarda bulundu: 'Cuma günü okullar tatil' | Video
15 Ekim 2026 11:18
İstanbul Valisi Davut Gül İstanbul'daki sel felaketi sonrası açıklamalarda bulundu.
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