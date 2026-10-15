İstanbul Ayazağa'da şiddetli yağış sonrası sel hasarı gün ağarınca görüldü: İşte selin sürüklediği araçlar! | Video
15 Ekim 2026 08:22
Sarıyer Ayazağa'da etkili olan şiddetli yağışın ardından cadde üzerindeki iş yerlerini su basarken, bazı araçlar sel sularına kapılarak sürüklendi. Bölgede selin yol açtığı hasarın boyutu günün aydınlanmasıyla ortaya çıktı.
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