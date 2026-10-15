Video Yaşam Bursa’da şiddetli fırtına ve sağanak yağış denizle karayı birleştirdi | Video
Bursa’da şiddetli fırtına ve sağanak yağış denizle karayı birleştirdi | Video

Bursa’da şiddetli fırtına ve sağanak yağış denizle karayı birleştirdi | Video

15 Ekim 2026 12:26

Bursa genelinde gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış ve fırtına nedeniyle Mudanya ilçesinde adeta denizle karaya birleşti, kaldırım taşları yerlerinden söküldü.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. Bursa'nın Mudanya ilçesi Zeytinbağı mahallesinde etkili olan şiddetli fırtına ve sağanak yağış nedeniyle sahildeki taşlar yerinden söküldü.
Öte yandan kıyı kesiminde denizin renginin kahverengiye döndüğü görüldü. Yağışla birlikte karadan denize ulaşan çamurlu sular, sahil şeridinde renk değişimine neden oldu. Denizin mavi görüntüsünün yerini çamurlu suya bırakması dikkat çekerken, ortaya çıkan manzara cep telefonu kamerasına yansıdı.
VİDEO DEVAM EDİYOR
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bursa’da şiddetli fırtına ve sağanak yağış denizle karayı birleştirdi | Video 01:07
Bursa’da şiddetli fırtına ve sağanak yağış denizle karayı birleştirdi | Video 15.10.2026 | 12:26
Kağıthane’de selde mahsur kalan vatandaşlar bot ve iş makinesiyle böyle kurtarıldı | Video 08:47
Kağıthane'de selde mahsur kalan vatandaşlar bot ve iş makinesiyle böyle kurtarıldı | Video 15.10.2026 | 11:51
Bursa’da suç örgütlerine eleman temin eden şüphelilere operasyon: 25 gözaltı | Video 00:42
Bursa'da suç örgütlerine eleman temin eden şüphelilere operasyon: 25 gözaltı | Video 15.10.2026 | 11:25
Bakan Çiftçi’den önemli açıklamalar: ’İstanbul’da metrekareye 272 kg yağış düştü’ | Video 05:34
Bakan Çiftçi'den önemli açıklamalar: 'İstanbul’da metrekareye 272 kg yağış düştü' | Video 15.10.2026 | 11:21
Vali Gül İstanbul’daki sel afeti ile ilgili açıklamalarda bulundu: ’Cuma günü okullar tatil’ | Video 10:12
Vali Gül İstanbul'daki sel afeti ile ilgili açıklamalarda bulundu: 'Cuma günü okullar tatil' | Video 15.10.2026 | 11:16
Sakarya’da sağanak yağış! Yollar ve sokaklar göle döndü... | Video 06:00
Sakarya’da sağanak yağış! Yollar ve sokaklar göle döndü... | Video 15.10.2026 | 10:55
Başakşehir’de dere taştı! Sular şelale gibi yola aktı | Video 00:14
Başakşehir'de dere taştı! Sular şelale gibi yola aktı | Video 15.10.2026 | 10:30
Park halindeki araca çarpan alkollü sürücü ihbara gelen polise kafa attı! O anlar kamerada 02:20
Park halindeki araca çarpan alkollü sürücü ihbara gelen polise kafa attı! O anlar kamerada 15.10.2026 | 10:17
Kemerburgaz’da suya gömülen yüzlerce araç böyle görüntülendi | Video 05:57
Kemerburgaz'da suya gömülen yüzlerce araç böyle görüntülendi | Video 15.10.2026 | 10:13
Başakşehir’de site otoparkında araç yangını: Site sakinleri tahliye edildi | Video 02:14
Başakşehir'de site otoparkında araç yangını: Site sakinleri tahliye edildi | Video 15.10.2026 | 10:37
Arnavutköy’de yağış nedeniyle Alibey Deresi taştı: Okul bahçesi sular altında kaldı | Video 02:01
Arnavutköy'de yağış nedeniyle Alibey Deresi taştı: Okul bahçesi sular altında kaldı | Video 15.10.2026 | 08:49
Arnavutköy’de yağışlar nedeniyle ekipler 7/24 görevde: 300 personel ve 80 araç sahada | Video 03:11
Arnavutköy’de yağışlar nedeniyle ekipler 7/24 görevde: 300 personel ve 80 araç sahada | Video 15.10.2026 | 08:46
Adana’da sağanak; yollar göle döndü | Video 04:38
Adana'da sağanak; yollar göle döndü | Video 15.10.2026 | 08:32
Kağıthane’de dere taştı; Tarihi Sadabad Camii sular altında kaldı! | Video 01:08
Kağıthane'de dere taştı; Tarihi Sadabad Camii sular altında kaldı! | Video 15.10.2026 | 08:31
İstanbul Ayazağa’da şiddetli yağış sonrası sel hasarı gün ağarınca görüldü: İşte selin sürüklediği araçlar! | Video 14:00
İstanbul Ayazağa'da şiddetli yağış sonrası sel hasarı gün ağarınca görüldü: İşte selin sürüklediği araçlar! | Video 15.10.2026 | 08:22
Gaziantep’te art arda şimşekler çaktı: Gece gündüze döndü 01:55
Gaziantep’te art arda şimşekler çaktı: Gece gündüze döndü 15.10.2026 | 00:00
Vatandaşlar İETT otobüsünde mahsur kaldı 01:12
Vatandaşlar İETT otobüsünde mahsur kaldı 14.10.2026 | 19:38
İstanbul’da sağanak yağış hayatı felç etti 00:39
İstanbul'da sağanak yağış hayatı felç etti 14.10.2026 | 19:07
Eyüpsultan’da yol çöktü, trafik kilitlendi 00:08
Eyüpsultan’da yol çöktü, trafik kilitlendi 14.10.2026 | 18:21
İstanbul sağanak yağışa teslim! Yollar göle döndü, trafik felç! 04:46
İstanbul sağanak yağışa teslim! Yollar göle döndü, trafik felç! 14.10.2026 | 18:18

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA