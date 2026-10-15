Bursa’da şiddetli fırtına ve sağanak yağış denizle karayı birleştirdi | Video

15 Ekim 2026 12:26

Bursa genelinde gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış ve fırtına nedeniyle Mudanya ilçesinde adeta denizle karaya birleşti, kaldırım taşları yerlerinden söküldü.