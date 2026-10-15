Bursa'da suç örgütlerine eleman temin eden şüphelilere operasyon: 25 gözaltı | Video

15 Ekim 2026 11:25

Bursa'da suç örgütlerini öven, sosyal medya üzerinden bu yapılara katılım çağrısı yapan ve silahlı eylemlerde kullanılmak üzere eleman temin ettiği değerlendirilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 25 kişi gözaltına alındı. 29 adrese eş zamanlı düzenlenen baskınlarda çok sayıda tabanca, tüfek ve fişek ele geçirildi.