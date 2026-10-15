Arnavutköy'de yağış nedeniyle Alibey Deresi taştı: Okul bahçesi sular altında kaldı | Video

15 Ekim 2026 08:49

İstanbul’da etkili olan sağanak nedeniyle Arnavutköy'de bulunan Alibey Deresi yola taştı. Köprü üzerinden taşan sular okul bahçesine dolmaya başladı. Yağış nedeniyle oluşan hasar günün aydınlanmasıyla havadan görüntülendi.

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan ve ilerleyen saatlerde etkisini artıran sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle Boğazköy'de bulunan Alibey Deresi'nin su seviyesi yükseldi. Dere, köprü üzerinden taşarken, taşan sular çevredeki okulun bahçesine doldu. Bölgede su seviyesinin yükseldiği ve okul bahçesinin sular altında kalmaya başladığı görüldü. Yağış nedeniyle oluşan hasar günün aydınlanmasıyla ortaya çıktı. Bölge havadan görüntülendi.