İstanbul'da sağanak yağış etkisini artıracak mı? | Video

14 Ekim 2026 16:51

İstanbul'da etkisini sürdüren şiddetli sağanak, özellikle Avrupa yakasındaki ilçelerde yoğunlaştı. Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, A Haber'de canlı yayında yaptığı değerlendirmelerde bazı ilçelerde kaydedilen yağışın miktarını açıklayarak uyarılarda bulundu.