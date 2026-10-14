İstanbul'da yağış ne kadar etkili olacak?
14 Ekim 2026 18:09
Megakent İstanbul'da akşam saatlerinde bastıran sağanak yağış hayatı durma noktasına getirdi.
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