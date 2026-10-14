Video Yaşam İzmir'de düğünde havaya ateş açan 14 kişi gözaltına alındı | Video
İzmir'de düğünde havaya ateş açan 14 kişi gözaltına alındı | Video

İzmir'de düğünde havaya ateş açan 14 kişi gözaltına alındı | Video

14 Ekim 2026 12:47

İzmir’in Foça ilçesinde, bir düğünde havaya ateş açılmasıyla ilgili sanal medyada paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlatan polis, 14 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde ele geçirilen silahlara el konuldu.

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Foça İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 10 Ekim'de Bağarası Mahallesi'nde düzenlenen bir düğünde havaya ateş açıldığına ilişkin sanal medyada yer alan görüntüler üzerine çalışma başlattı. Bu kapsamda, cep telefonuyla kaydedildiği belirlenen görüntülerden havaya ateş açtığı tespit edilen 9 kişinin de aralarında bulunduğu toplam 14 şüpheli, Foça ve Aliağa ilçelerinde yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde ekiplerin aramalarında, ruhsatsız 4 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, pompalı tüfek, 4 yivsiz av tüfeği, 159 tabanca fişeği, 10 tüfek kartuşu ve pala ele geçirildi.

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