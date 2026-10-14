Başakşehir'de sağanak sonrası yolda oluşan su birikintisine olta attı | Video

14 Ekim 2026 13:22

Başakşehir Bahçeşehir'de sağanağın ardından oluşan su birikintisine bir kişi, olta attı.

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan sağanak, Başakşehir'de de etkili oldu. Yağış nedeniyle bazı yolları su bastı. Vatandaşlar, bulundukları bölgelerde yolların su altında kaldığı anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti. Bir kişi Bahçeşehir Menderes Bulvarı'nda yağışın ardından oluşan su birikintisine olta attı.