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Akaryakıt istasyonunun yazıhanesinde silahlı saldırı anı kamerada

Akaryakıt istasyonunun yazıhanesinde silahlı saldırı anı kamerada

14 Ekim 2026 12:57

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde, akaryakıt istasyonu sahibi L.K.'nin yaralandığı silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kasklı şüphelinin girdiği iş yerindeki 2 kişiye ateş açıp dışarı çıktığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, pazar günü saat 18.00 sıralarında, Yukarı Gökdere köyündeki akaryakıt istasyonunun yazıhanesinde meydana geldi. Yüzlerini kaskla gizleyen 2 şüpheli, motosikletle akaryakıt istasyonuna geldi. Şüphelilerden biri, 2 kişinin bulunduğu iş yerine girip, tabancayla ateş açtıktan sonra dışarı çıkıp, motosikletle olay yerinden ayrıldı. Saldırıda, istasyon sahibi L.K. bacağına isabet eden kurşunla yaralandı. L.K., ihbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı. Olaya ilişkin çalışma başlatan jandarma ekipleri, 2 şüpheliyi Haymana köyü yakınlarında yakalayıp gözaltına aldı.

Öte yandan, olayla ilgili ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde, başında kask bulunan şüphelinin iş yerine girip, tabancayla ateş açtığı anlar yer aldı.

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