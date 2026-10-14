SON DAKİKA: MİT, "Balina James"i kıskıvrak yakaladı! Evinden çıkanlar şoke etti | Video

14 Ekim 2026 12:02

Son dakika haberleri... ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından 1,5 milyar dolarlık kripto fonunu zimmetine geçirmekle suçlanan ve Interpol'ün kırmızı bültenle her yerde aradığı "Balina James" lakaplı milyarder kriptocu Richard James Schueler, İstanbul'da yakalandı. MİT'in nokta atışı istihbaratı ve Özel Harekât polislerinin desteğiyle Beşiktaş'ta düzenlenen şafak baskınında dudak uçuklatan bir servet ele geçirildi.