Büyükçekmece'de sağanak yağış sonrası yol göle döndü araçlar mahsur kaldı | Video
14 Ekim 2026 12:36
İstanbul’da etkili olan sağanak yağış, Büyükçekmece’de hayatı olumsuz etkiledi. Karaağaç Yolu göle döndü, araçlar mahsur kaldı. Yaşanan o anlar dron ile havadan görüntülendi.İstanbul'da etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Büyükçekmece Karaağaç Yolu'nda sağanak sonrası yollar göle döndü. Biriken su nedeniyle ilerleyemeyen sürücüler araçlarında mahsur kaldı. bazı vatandaşlar kendi imkânlarıyla araçlarını kurtarmaya çalıştı. Belediye ekipleri temizleme çalışması yaparak mahsur kalan araçları kurtarma çalışması başlattı. Yaşanan o anlar dron ile havadan görüntülendi.
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