Büyükçekmece'de sağanak yağış sonrası yol göle döndü araçlar mahsur kaldı | Video

14 Ekim 2026 12:36

İstanbul’da etkili olan sağanak yağış, Büyükçekmece’de hayatı olumsuz etkiledi. Karaağaç Yolu göle döndü, araçlar mahsur kaldı. Yaşanan o anlar dron ile havadan görüntülendi.