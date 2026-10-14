İstanbul'da sağanak: Hacıosman Metro İstasyonu'nu su bastı! | Video
14 Ekim 2026 10:36
İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Hacıosman metro istasyonunda metronun tavanından içeriye sular aktı.Meteorolojinin uyarılarının ardından kent genelinde sağanak yağış etkisini sürdürüyor. Sağanak yağış nedeniyle Hacıosman Metro durağını su bastı. Metroyu kullanmak isteyen yolcular, ıslanmamak için suyun akmadığı bölgelerden geçerek ilerledi.
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