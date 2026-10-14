Video Yaşam Sarıyer'de sağanak yağış nedeniyle hastane ve evleri su bastı... | Video
Sarıyer'de sağanak yağış nedeniyle hastane ve evleri su bastı... | Video

Sarıyer'de sağanak yağış nedeniyle hastane ve evleri su bastı... | Video

14 Ekim 2026 11:36

Sarıyer’de sabah saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Çayırbaşı’ndaki Şişli Hamidiye Etfal Hastanesi’ni ve bazı evleri su bastı. Hastanede su tahliyesi için çalışma başlatıldı. İlçenin birçok mahallesinde yollar göle dönerken, sürücüler ilerlemekte, vatandaşlar ise yürümekte güçlük çekti. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan sağanak birçok ilçede etkisini artırdı. Yağışın etkili olduğu yerlerden biri olan Sarıyer Çayırbaşı'ndaki Şişli Hamidiye Etfal Hastanesi'ni su bastı. Hastanede biriken suyun tahliye edilmesi için çalışma başlatıldı.

YOLLAR GÖLE DÖNDÜ; EVLERİ SU BASTI

Sağanak nedeniyle ilçenin birçok mahallesinde yollar göle döndü. Yollarda biriken yağmur suları nedeniyle sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Vatandaşlar ise yürümekte zorlandı. Yağış nedeniyle bazı evleri su bastı.Hastanedeki su baskını ve yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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