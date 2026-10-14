Video Yaşam Ahu Tuğba'nın kızı annesinin telif hakları için harekete geçti... | Video
Ahu Tuğba'nın kızı annesinin telif hakları için harekete geçti... | Video

Ahu Tuğba'nın kızı annesinin telif hakları için harekete geçti... | Video

14 Ekim 2026 10:47

Türk sinemasının ve Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Ahu Tuğba'nın vefatı, tüm sanat camiasını yasa boğmuştu. Annesinin acısıyla sarsılan ve zor zamanlardan geçen Anjelik Calvin, Amerika'dan döndü. Annesi için telif hakları mücadelesini sürdürdüğünü ifade eden Anjelik, usta sanatçı Kadir İnanır'ı da andı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
VİDEO DEVAM EDİYOR
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Yüzlerini eşarpla gizleyip girdikleri daireden para ve altın çaldılar! O anlar kamerada | Video 01:41
Yüzlerini eşarpla gizleyip girdikleri daireden para ve altın çaldılar! O anlar kamerada | Video 14.10.2026 | 10:43
Ahu Tuğba’nın kızı annesinin telif hakları için harekete geçti... | Video 00:33
Ahu Tuğba'nın kızı annesinin telif hakları için harekete geçti... | Video 14.10.2026 | 10:47
Esenyurt’ta sağanak yağış nedeniyle alt geçit ulaşıma kapandı | Video 01:57
Esenyurt'ta sağanak yağış nedeniyle alt geçit ulaşıma kapandı | Video 14.10.2026 | 10:40
İstanbul’da sağanak: Hacıosman Metro İstasyonu’nu su bastı! | Video 00:10
İstanbul'da sağanak: Hacıosman Metro İstasyonu'nu su bastı! | Video 14.10.2026 | 10:36
İstanbul’da yolları su bastı... Sağanak yağış nedeniyle araçlar zor ilerledi | Video 02:42
İstanbul'da yolları su bastı... Sağanak yağış nedeniyle araçlar zor ilerledi | Video 14.10.2026 | 09:59
Taksici, evine bıraktığı müşteriyi vurdu! Dehşet anları kamerada | Video 01:08
Taksici, evine bıraktığı müşteriyi vurdu! Dehşet anları kamerada | Video 14.10.2026 | 09:53
Esenyurt’ta sağanak nedeniyle göle dönen yolda bir kadın böyle sürüklendi... 01:15
Esenyurt'ta sağanak nedeniyle göle dönen yolda bir kadın böyle sürüklendi... 14.10.2026 | 09:50
İstanbul’da sağanak nedeniyle motosiklet sürücüsü zor anlar yaşadı... | Video 00:15
İstanbul'da sağanak nedeniyle motosiklet sürücüsü zor anlar yaşadı... | Video 14.10.2026 | 09:41
Halk Tv’ye kayyum atandı! 11 kişi gözaltında | Video 04:42
Halk Tv'ye kayyum atandı! 11 kişi gözaltında | Video 14.10.2026 | 09:18
Aracından inip Boğazını keserim diyerek tehdit etti! 00:50
Aracından inip "Boğazını keserim" diyerek tehdit etti! 13.10.2026 | 22:36
Bursa’da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi: Pazar yerleri ve sokaklar göle döndü 00:41
Bursa’da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi: Pazar yerleri ve sokaklar göle döndü 13.10.2026 | 21:39
Samsun’da 4 araçlı zincirleme kaza 00:59
Samsun'da 4 araçlı zincirleme kaza 13.10.2026 | 18:16
Esenyurt’ta ağızlıksız pitbull sokakta kediyi parçalamıştı: İşte sahibine kesilen ceza! | Video 00:33
Esenyurt'ta ağızlıksız pitbull sokakta kediyi parçalamıştı: İşte sahibine kesilen ceza! | Video 13.10.2026 | 16:32
Fatih’te tahliye kararına tepki gösteren kiracı kendini eve kapattı, havaya ateş açtı... | Video 02:04
Fatih'te tahliye kararına tepki gösteren kiracı kendini eve kapattı, havaya ateş açtı... | Video 13.10.2026 | 16:26
Karaman’da kontrolden çıkan cip kaldırımdaki ağacı devirdi | Video 00:43
Karaman'da kontrolden çıkan cip kaldırımdaki ağacı devirdi | Video 13.10.2026 | 16:29
Eyüpsultan’da hafriyat kamyonu bariyerleri aşarak İSKİ’nin bahçesine yuvarlandı! O anlar kamerada | Video 00:49
Eyüpsultan'da hafriyat kamyonu bariyerleri aşarak İSKİ'nin bahçesine yuvarlandı! O anlar kamerada | Video 13.10.2026 | 15:45
Ateş Serbest Tatbikatı’nda nefes kesen anlar | Video 17:28
Ateş Serbest Tatbikatı'nda nefes kesen anlar | Video 13.10.2026 | 15:32
Uyuşturucu ticareti yapan nineler suçüstü yakalandı | Video 02:08
Uyuşturucu ticareti yapan nineler suçüstü yakalandı | Video 13.10.2026 | 14:48
Eyüpsultan’da 2 araca çarpan hafriyat kamyonunun İSKİ’nin bahçesine düştüğü anlar kamerada 00:24
Eyüpsultan’da 2 araca çarpan hafriyat kamyonunun İSKİ’nin bahçesine düştüğü anlar kamerada 13.10.2026 | 14:44
Safranbolu’da köye inen kurt sürüsü böyle görüntülendi | Video 00:52
Safranbolu’da köye inen kurt sürüsü böyle görüntülendi | Video 13.10.2026 | 14:40

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA