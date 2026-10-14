Ahu Tuğba'nın kızı annesinin telif hakları için harekete geçti... | Video
14 Ekim 2026 10:47
Türk sinemasının ve Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Ahu Tuğba'nın vefatı, tüm sanat camiasını yasa boğmuştu. Annesinin acısıyla sarsılan ve zor zamanlardan geçen Anjelik Calvin, Amerika'dan döndü. Annesi için telif hakları mücadelesini sürdürdüğünü ifade eden Anjelik, usta sanatçı Kadir İnanır'ı da andı.
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