İstanbul Boğazı'nın rengi yağışların ardından kahverengiye döndü | Video
14 Ekim 2026 12:00
İstanbul'da etkili olan sağnak yağışın ardından İstanbul Boğazı'nda denizin rengi kahverengiye döndü.İstanbul'da gece yarısından sonra etkisini artıran sabah saatlerinde ise yoğun şekilde yağan yağmur nedeniyle İstanbul Boğazı'nın rengi değişti. Derelerden akan suyun boğaza ulaşmasıyla kıyı kesimlerde bazı bölgelerde yaklaşık 200 metrelik alanlarda denizin rengi kahverengiye döndü.
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