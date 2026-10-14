Video Yaşam Başakşehir’de yolları su bastı, araçlar mahsur kaldı | Video
Başakşehir’de yolları su bastı, araçlar mahsur kaldı | Video

Başakşehir’de yolları su bastı, araçlar mahsur kaldı | Video

14 Ekim 2026 11:02

Başakşehir Ziyagökalp Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı’nı su bastı. Araçlar su içinde mahsur kaldı. Vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı. Başakşehir Ziyagökalp Mahallesi Süleyman Demirel bulvarı'nı su bastı. Araçlar su içinde mahsur kaldı. Vatandaşlar zor anlar yaşadı.
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