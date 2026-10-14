Başakşehir’de yolları su bastı, araçlar mahsur kaldı | Video
14 Ekim 2026 11:02
Başakşehir Ziyagökalp Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı’nı su bastı. Araçlar su içinde mahsur kaldı. Vatandaşlar zor anlar yaşadı.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı. Başakşehir Ziyagökalp Mahallesi Süleyman Demirel bulvarı'nı su bastı. Araçlar su içinde mahsur kaldı. Vatandaşlar zor anlar yaşadı.
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