Video Yaşam 2 kişi tarafından silahlı saldırıda öldürüldü! Cinayet anı kamerada | Video
2 kişi tarafından silahlı saldırıda öldürüldü! Cinayet anı kamerada | Video

2 kişi tarafından silahlı saldırıda öldürüldü! Cinayet anı kamerada | Video

14 Ekim 2026 11:23

Küçükçekmece'de Hakan Uğur’un motosikletli 2 kişi tarafından öldürüldüğü silahlı saldırıya ilişkin yürütülen çalışmada 2 şüpheli gözaltına alındı. Cinayet anı güvenlik kamerasına yansırken, şüphelilerin alacak verecek meselesi nedeniyle saldırıyı gerçekleştirdiği belirlendi.

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Olay, 6 Ekim'de Kanarya Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşıyla birlikte iş yerinin önünde bekleyen Hakan Uğur, motosikletle gelen 2 kişinin silahlı saldırısında ağır yaralandı. Çevredekiler tarafından hastaneye kaldırılan Uğur, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

CİNAYET ANI KAMERADA

Cinayet Büro Amirliği ekiplerince başlatılan çalışmada, saldırı anının güvenlik kameraları tarafından kaydedildiği belirlendi. Görüntülerde motosikletle gelen 2 şüpheliden birinin ateş açtıktan sonra hızla kaçtığı görüldü. Görüntüleri inceleyen polis ekipleri, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli yürütülen çalışmaların ardından 2 şüpheliyi Esenyurt'ta düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan şüphelilerin ifadelerinde suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi. Yapılan çalışmalarda cinayetin alacak verecek meselesi nedeniyle işlendiği belirlendi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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