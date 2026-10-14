Esenyurt'ta sağanak nedeniyle göle dönen yolda bir kadın böyle sürüklendi...

14 Ekim 2026 09:50

Esenyurt'ta etkili olan sağanak yağış nedeniyle göle dönen yolda bir kadın suya kapıldı. Vatandaşların kadını kurtardığı anlar kameraya yansıdı.

Esenyurt ilçesi Dereyolu Hürriyet Mahallesi'nde etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü. Vatandaşlar zor anlar yaşarken, bir kadın ise suya kapıldı. Suyun etkisiyle sürüklenen kadının yardımına koşan vatandaşlar, kadını kurtardı. Araçlar ise suya gömüldü. Kadının sürüklendiği ve kurtarıldığı anlar kameraya yansıdı.