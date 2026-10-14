Video Yaşam Taksici, evine bıraktığı müşteriyi vurdu! Dehşet anları kamerada | Video
Taksici, evine bıraktığı müşteriyi vurdu! Dehşet anları kamerada | Video

Taksici, evine bıraktığı müşteriyi vurdu! Dehşet anları kamerada | Video

14 Ekim 2026 09:53

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde, alışveriş sonrası taksiyle evine gelen S.G., eşyalarını bagajdan alıp binaya yürüdüğü sırada şoförün silahlı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan S.G. hastaneye kaldırılırken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, akşam saatlerinde Yenimahalle ilçesi Demetevler semtinde meydana geldi. İddiaya göre, alışveriş yaptıktan sonra taksiyle evine gelen S.G., kendisini evine bırakan ve kimliği henüz belirlenemeyen taksicinin silahlı saldırısına uğradı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olduğu belirlenen S.G., ambulansla hastaneye kaldırıldı. S.G.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

SALDIRI ANI KAMERADA

S.G.'nin taksinin bagajından eşyalarını aldıktan sonra binaya doğru yürüdüğü sırada silahlı saldırıya uğradığı anlar, çevredeki bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Saldırının ardından olay yerinden kaçan şüphelinin kimliğinin belirlenerek yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
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