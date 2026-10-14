Video Yaşam İstanbul'da yolları su bastı... Sağanak yağış nedeniyle araçlar zor ilerledi | Video
İstanbul'da yolları su bastı... Sağanak yağış nedeniyle araçlar zor ilerledi | Video

İstanbul'da yolları su bastı... Sağanak yağış nedeniyle araçlar zor ilerledi | Video

14 Ekim 2026 10:00

İstanbul'da sabah saatlerinde sağanak etkili olmaya başladı. Kentin birçok ilçesinde şiddetini artıran yağışın ardından sürücüler trafikte güçlükle ilerledi. Trafik yoğunluğu saat 08.30 itibarıyla yüzde 78'e ulaştı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da sabah saatlerinde sağanak etkili olmaya başladı. Kuvvetli yağış kentin birçok ilçesinde etkili olurken, trafiğe çıkan sürücüler de zor anlar yaşadı.

YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Kuvvetli yağışla birlikte yollar göle döndü. Trafikte ilerleyen araçlar su dolu yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Yağış kentte etkisini sürdürürken, trafik yoğunluğu ise saat 08.30 itibarıyla yüzde 78'e ulaştı.

VALİLİKTEN UYARI

Yağışla ilgili İstanbul Valiliği de dün bir açıklama yaparak, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarmıştı. Valilikten yapılan açıklamada, "Trakya'da başlayan, bugün aralıklı olarak devam edeceği tahmin edilen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli, Avrupa Yakası'nın batı kesimlerinin ise (Çatalca, Arnavutköy, Silivri, Büyükçekmece, Eyüp, Esenyurt, Beylikdüzü, Avcılar ve Başakşehir) yer yer çok kuvvetli olarak devam etmesi bekleniyor. 15.10.2026 Perşembe günü öğle saatlerinden sonraya kadar devam etmesi beklenen yağışların; sabahın ilk saatlerinde Anadolu Yakası'nın doğusunda (Pendik, Tuzla, Şile) yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 16.10.2026 Cuma günü sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Yağışların aralıklı olarak 17.10.2026 (Cumartesi) öğleden sonraya kadar devam edeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının yağışla birlikte hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin 4 ila 6 °C altında seyretmesi bekleniyor. Rüzgârın; Çarşamba ve Perşembe günleri kuzeyli yönlerden zaman zaman kuvvetli (40-60 km/saat), yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (60-80 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Kuvvetli yağış ve rüzgârın oluşturabileceği sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri yer aldı.

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