Sultangazi'de ekipler mahsur kalan araçları böyle kurtardılar...

14 Ekim 2026 11:06

İstanbul Sultangazi'de etkili olan yağışın etkisiyle alt geçidi su bastı. Araçlar su basan alt geçitte mahsur kalırken, sürücülerin yaşadığı zor anlar kameraya yansıdı.

Yetkililerin yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu. Zaman zaman şiddetini artıran sağanak nedeniyle Sultangazi'de bazı alanları su bastı. Göle dönen yollarda araçlar suya gömüldü. Sultangazi Selçuklu Bulvarı'nda ise bir alt geçidi su bastı. Su basan alt geçitte araçlar mahsur kaldı. Olay yerine ulaşan ekipler, yolu açmak için çalışma başlattı. Tırların alt geçitten güçlükle geçtiği görüldü.