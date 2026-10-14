Sultangazi'de sağanak yağış nedeniyle okulun istinat duvarı çöktü! | Video

14 Ekim 2026 11:49

İstanbul'da etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle su baskınları yaşanıyor. Eski Habibler Mahallesi'nde bulunan Nurettin Uzun İlkokulu'nun istinat duvarı çöktü. Çökme sırasında öğrencilerin derste olduğu ve çökme sırasında bahçenin boş olduğu öğrenildi.