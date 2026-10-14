Video Yaşam Haraç istedikleri yerden alamayınca kurşunladılar! O anlar kamerada: Motosikletteki boya izi onları ele verdi! | Video
Haraç istedikleri yerden alamayınca kurşunladılar! O anlar kamerada: Motosikletteki boya izi onları ele verdi! | Video

Haraç istedikleri yerden alamayınca kurşunladılar! O anlar kamerada: Motosikletteki boya izi onları ele verdi! | Video

14 Ekim 2026 12:09

Daltonlar Suç Örgütü Üyeleri, kurşunlama olaylarında kullandıkları bir motosikletin izini kaybettirmek için motosikleti boyaya verdi. İz süren İstanbul Polisi, motosikleti farklı bir renge boyayan tamircinin Yeni Nesil Suç Örgütleri’ne kurşunlama olaylarında kullanmaları için motosikletler temin ettiğini tespit etti. Tamirci ve çete üyesi dört kişi yakalandı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

İstanbul Sancaktepe'de haraç istedikleri ve alamadıkları iş yerlerini kurşunlayan Yeni Nesil Suç Örgütü Daltonlar Üyesi dört kişi, İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün operasyonuyla yakalandı. Polisler, bir silahlı saldırıya araçtan inerek müdahale etti. O anlar güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.

Kamera görüntülerine yansıyan saldırılarda kullanılan bir motosikletin izini süren İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, suça karışan motosikletin izini kaybettirmek amacıyla örgüt üyeleri tarafından tamirciye boyaya bırakıldığını tespit etti. Motosikletin farklı bir renge boyandığı belirlendi.

ÜÇ ÖRGÜT ÜYESİ VE TAMİRCİ TUTUKLANDI

Motosikleti boyayan tamirci de operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Baskın yapılan iş yerindeki detaylı aramalarda farklı bir renge boyanmış halde olan motosiklet dahil beş çalıntı motosiklet bulundu. Motosikletlere el konuldu. Gözaltına alınan tamircinin, Daltonlar Suç Örgütü başta olmak üzere Yeni Nesil Silahlı Suç Örgütleri'ne kurşunlama olaylarında kullanmaları için çalıntı olan motosikletleri temin ettiği belirlendi. Yeni Nesil Silahlı Suç Örgütü Üyesi üç kişi ve silahlı suç örgütlerine motosikletleri temin ettiği tespit edilen tamirci tutuklandı. Diğer şüpheliye ise "Ev Hapsi" verildi. Operasyon kapsamında suikast silahları ve çok sayıda mermi de ele geçirildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

SON DAKİKA: MİT, Balina Jamesi kıskıvrak yakaladı! Evinden çıkanlar şoke etti | Video 01:23
SON DAKİKA: MİT, "Balina James"i kıskıvrak yakaladı! Evinden çıkanlar şoke etti | Video 14.10.2026 | 12:02
Haraç istedikleri yerden alamayınca kurşunladılar! O anlar kamerada: Motosikletteki boya izi onları ele verdi! | Video 01:07
Haraç istedikleri yerden alamayınca kurşunladılar! O anlar kamerada: Motosikletteki boya izi onları ele verdi! | Video 14.10.2026 | 12:08
İstanbul Boğazı’nın rengi yağışların ardından kahverengiye döndü | Video 05:08
İstanbul Boğazı'nın rengi yağışların ardından kahverengiye döndü | Video 14.10.2026 | 11:59
Sultangazi’de sağanak yağış nedeniyle okulun istinat duvarı çöktü! | Video 01:46
Sultangazi'de sağanak yağış nedeniyle okulun istinat duvarı çöktü! | Video 14.10.2026 | 11:49
Sarıyer’de sağanak yağış nedeniyle hastane ve evleri su bastı... | Video 03:04
Sarıyer'de sağanak yağış nedeniyle hastane ve evleri su bastı... | Video 14.10.2026 | 11:35
Bayrampaşa sanayi sitesinde yangın paniği... Ekiplerin müdahalesi devam ediyor | Video 01:24
Bayrampaşa sanayi sitesinde yangın paniği... Ekiplerin müdahalesi devam ediyor | Video 14.10.2026 | 11:26
2 kişi tarafından silahlı saldırıda öldürüldü! Cinayet anı kamerada | Video 00:42
2 kişi tarafından silahlı saldırıda öldürüldü! Cinayet anı kamerada | Video 14.10.2026 | 11:23
Sultangazi’de ekipler mahsur kalan araçları böyle kurtardılar... 01:43
Sultangazi'de ekipler mahsur kalan araçları böyle kurtardılar... 14.10.2026 | 11:06
Beykoz’da da yollar göle döndü, sürücüler zor anlar yaşadı... | Video 01:39
Beykoz'da da yollar göle döndü, sürücüler zor anlar yaşadı... | Video 14.10.2026 | 10:56
Başakşehir’de yolları su bastı, araçlar mahsur kaldı | Video 01:01
Başakşehir’de yolları su bastı, araçlar mahsur kaldı | Video 14.10.2026 | 11:02
Yüzlerini eşarpla gizleyip girdikleri daireden para ve altın çaldılar! O anlar kamerada | Video 01:41
Yüzlerini eşarpla gizleyip girdikleri daireden para ve altın çaldılar! O anlar kamerada | Video 14.10.2026 | 10:43
Ahu Tuğba’nın kızı annesinin telif hakları için harekete geçti... | Video 00:33
Ahu Tuğba'nın kızı annesinin telif hakları için harekete geçti... | Video 14.10.2026 | 10:47
Esenyurt’ta sağanak yağış nedeniyle alt geçit ulaşıma kapandı | Video 01:57
Esenyurt'ta sağanak yağış nedeniyle alt geçit ulaşıma kapandı | Video 14.10.2026 | 10:40
İstanbul’da sağanak: Hacıosman Metro İstasyonu’nu su bastı! | Video 00:10
İstanbul'da sağanak: Hacıosman Metro İstasyonu'nu su bastı! | Video 14.10.2026 | 10:36
İstanbul’da yolları su bastı... Sağanak yağış nedeniyle araçlar zor ilerledi | Video 02:42
İstanbul'da yolları su bastı... Sağanak yağış nedeniyle araçlar zor ilerledi | Video 14.10.2026 | 09:59
Taksici, evine bıraktığı müşteriyi vurdu! Dehşet anları kamerada | Video 01:08
Taksici, evine bıraktığı müşteriyi vurdu! Dehşet anları kamerada | Video 14.10.2026 | 09:53
Esenyurt’ta sağanak nedeniyle göle dönen yolda bir kadın böyle sürüklendi... 01:15
Esenyurt'ta sağanak nedeniyle göle dönen yolda bir kadın böyle sürüklendi... 14.10.2026 | 09:50
İstanbul’da sağanak nedeniyle motosiklet sürücüsü zor anlar yaşadı... | Video 00:15
İstanbul'da sağanak nedeniyle motosiklet sürücüsü zor anlar yaşadı... | Video 14.10.2026 | 09:41
Halk Tv’ye kayyum atandı! 11 kişi gözaltında | Video 04:42
Halk Tv'ye kayyum atandı! 11 kişi gözaltında | Video 14.10.2026 | 09:18
Aracından inip Boğazını keserim diyerek tehdit etti! 00:50
Aracından inip "Boğazını keserim" diyerek tehdit etti! 13.10.2026 | 22:36

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA