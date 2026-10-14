Halk Tv'ye kayyum atandı! 11 kişi gözaltında | Video

14 Ekim 2026 09:26

SON DAKİKA… İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Cafer Mahiroğlu hakkında "rüşvet", "ihaleye fesat karıştırma" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Halk Tv'ye kayyum atandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 14 Ekim sabahı düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma dosyasındaki incelemelerde, belediye ihaleleri üzerinden 14 milyon 464 bin liralık kayıtsız rüşvet ödemesi yapıldığı yönünde bulgulara ulaşıldı.