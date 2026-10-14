İstanbul'da sağanak nedeniyle motosiklet sürücüsü zor anlar yaşadı... | Video

14 Ekim 2026 09:41

İstanbul'da bir motosikletli etkili olan yağmur nedeniyle suya battı. Sudan çıkmaya çalışan motosikletlinin yaşadığı zor anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.