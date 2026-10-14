Esenyurt'ta sağanak yağış nedeniyle alt geçit ulaşıma kapandı | Video
14 Ekim 2026 10:45
İstanbul Valiliği'nin ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından, İstanbul'da sabah saatlerinde sağanak yağış etkili olmaya başladı.
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