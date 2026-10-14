Bayrampaşa sanayi sitesinde yangın paniği... Ekiplerin müdahalesi devam ediyor | Video
14 Ekim 2026 11:26
Bayrampaşa, Muratpaşa Baltaş Sanayi Sitesi'nde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
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