Bayrampaşa sanayi sitesinde yangın paniği... Ekiplerin müdahalesi devam ediyor | Video

14 Ekim 2026 11:26

Bayrampaşa, Muratpaşa Baltaş Sanayi Sitesi'nde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.