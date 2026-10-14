Yangına müdahale ederken patlama oldu! O anlar kamerada | Video

14 Ekim 2026 12:14

İzmir'de seyir halinde olan bir araç, motor bölümünden alev aldı. Sürücünün yangın söndürme tüpüyle müdahale ettiği sırada meydana gelen patlama panik oluştururken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.