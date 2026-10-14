Video Yaşam Yangına müdahale ederken patlama oldu! O anlar kamerada | Video
Yangına müdahale ederken patlama oldu! O anlar kamerada | Video

Yangına müdahale ederken patlama oldu! O anlar kamerada | Video

14 Ekim 2026 12:14

İzmir'de seyir halinde olan bir araç, motor bölümünden alev aldı. Sürücünün yangın söndürme tüpüyle müdahale ettiği sırada meydana gelen patlama panik oluştururken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. Olay, Buca ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan kamyonetin motor bölümünden henüz belirlenemeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, aracını sokağın ortasında durdurarak yangın söndürme tüpüyle alevlere müdahale etmek istedi. Bu sırada araçta aniden bir patlama yaşandı.

Yaşanan patlama, çevredeki vatandaşlar ile olayı cep telefonu kamerasıyla kaydeden kişiye büyük panik yaşattı. Patlama anı saniye saniye görüntülendi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
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