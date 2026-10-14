Video Yaşam Bursa'da zincirleme trafik kazası! 4 araç birbirine girdi | Video
Bursa'da zincirleme trafik kazası! 4 araç birbirine girdi | Video

Bursa'da zincirleme trafik kazası! 4 araç birbirine girdi | Video

14 Ekim 2026 13:39

Bursa’nın Gemlik-Orhangazi karayolu üzerinde, Bölge Trafik İstasyonu önünde meydana gelen kazada 4 araç birbirine girdi. Kazada araç sürücüleri yaralanırken, can kaybı yaşanmadı. Kaza nedeniyle karayolunda trafik uzun süre aksadı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Kaza, Gemlik-Orhangazi karayolu üzerindeki Bölge Trafik İstasyonu önünde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle 4 aracın karıştığı kazada, araç sürücüleri yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kazada can kaybı yaşanmazken, yolda trafik yoğunluğu oluştu. Araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü Kaza nedeniyle karayolunda ulaşım bir süre aksarken, kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik yeniden normal akışına döndü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Arnavutköy’de sağanak yağışta 5 araç birbirine girdi: 2 yaralı | Video 04:02
Arnavutköy'de sağanak yağışta 5 araç birbirine girdi: 2 yaralı | Video 14.10.2026 | 14:25
İnterpol tarafından aranan şüpheli İstanbul Beşiktaş’ta yakalandı | Video 00:38
İnterpol tarafından aranan şüpheli İstanbul Beşiktaş'ta yakalandı | Video 14.10.2026 | 13:59
Çatalca’da fırtınaya yakalanan gemi karaya oturdu | Video 02:14
Çatalca'da fırtınaya yakalanan gemi karaya oturdu | Video 14.10.2026 | 13:50
Havalimanı çıkışında durdurulan İranlı iki yolcunun valizinde çikolataya kaplanmış uyuşturucu bulundu | Video 01:45
Havalimanı çıkışında durdurulan İranlı iki yolcunun valizinde çikolataya kaplanmış uyuşturucu bulundu | Video 14.10.2026 | 13:48
Bursa’da zincirleme trafik kazası! 4 araç birbirine girdi | Video 02:28
Bursa'da zincirleme trafik kazası! 4 araç birbirine girdi | Video 14.10.2026 | 13:39
Başakşehir’de sağanak sonrası yolda oluşan su birikintisine olta attı | Video 00:22
Başakşehir'de sağanak sonrası yolda oluşan su birikintisine olta attı | Video 14.10.2026 | 13:22
Akaryakıt istasyonunun yazıhanesinde silahlı saldırı anı kamerada 01:21
Akaryakıt istasyonunun yazıhanesinde silahlı saldırı anı kamerada 14.10.2026 | 12:57
İzmir’de düğünde havaya ateş açan 14 kişi gözaltına alındı | Video 01:10
İzmir'de düğünde havaya ateş açan 14 kişi gözaltına alındı | Video 14.10.2026 | 12:47
Büyükçekmece’de sağanak yağış sonrası yol göle döndü araçlar mahsur kaldı | Video 00:42
Büyükçekmece'de sağanak yağış sonrası yol göle döndü araçlar mahsur kaldı | Video 14.10.2026 | 12:36
SON DAKİKA: MİT, Balina Jamesi kıskıvrak yakaladı! Evinden çıkanlar şoke etti | Video 01:23
SON DAKİKA: MİT, "Balina James"i kıskıvrak yakaladı! Evinden çıkanlar şoke etti | Video 14.10.2026 | 12:02
Haraç istedikleri yerden alamayınca kurşunladılar! O anlar kamerada: Motosikletteki boya izi onları ele verdi! | Video 01:07
Haraç istedikleri yerden alamayınca kurşunladılar! O anlar kamerada: Motosikletteki boya izi onları ele verdi! | Video 14.10.2026 | 12:08
İstanbul Boğazı’nın rengi yağışların ardından kahverengiye döndü | Video 05:08
İstanbul Boğazı'nın rengi yağışların ardından kahverengiye döndü | Video 14.10.2026 | 11:59
Yangına müdahale ederken patlama oldu! O anlar kamerada | Video 00:38
Yangına müdahale ederken patlama oldu! O anlar kamerada | Video 14.10.2026 | 12:14
Sultangazi’de sağanak yağış nedeniyle okulun istinat duvarı çöktü! | Video 01:46
Sultangazi'de sağanak yağış nedeniyle okulun istinat duvarı çöktü! | Video 14.10.2026 | 11:49
Sarıyer’de sağanak yağış nedeniyle hastane ve evleri su bastı... | Video 03:04
Sarıyer'de sağanak yağış nedeniyle hastane ve evleri su bastı... | Video 14.10.2026 | 11:35
Bayrampaşa sanayi sitesinde yangın paniği... Ekiplerin müdahalesi devam ediyor | Video 01:24
Bayrampaşa sanayi sitesinde yangın paniği... Ekiplerin müdahalesi devam ediyor | Video 14.10.2026 | 11:26
2 kişi tarafından silahlı saldırıda öldürüldü! Cinayet anı kamerada | Video 00:42
2 kişi tarafından silahlı saldırıda öldürüldü! Cinayet anı kamerada | Video 14.10.2026 | 11:23
Sultangazi’de ekipler mahsur kalan araçları böyle kurtardılar... 01:43
Sultangazi'de ekipler mahsur kalan araçları böyle kurtardılar... 14.10.2026 | 11:06
Beykoz’da da yollar göle döndü, sürücüler zor anlar yaşadı... | Video 01:39
Beykoz'da da yollar göle döndü, sürücüler zor anlar yaşadı... | Video 14.10.2026 | 10:56
Başakşehir’de yolları su bastı, araçlar mahsur kaldı | Video 01:01
Başakşehir’de yolları su bastı, araçlar mahsur kaldı | Video 14.10.2026 | 11:02

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA