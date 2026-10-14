'Benimle alay ediyordu' dedi, 10 yıllık arkadaşını vurdu! | Video

14 Ekim 2026 16:34

Ankara’nın Keçiören ilçesinde taksi şoförü Satılmış Murat (59), uzun süredir arkadaş olduğu Ersin Keser’i (39) evinin önünde tabancayla vurarak ağır yaraladı. Olayın ardından kaçan şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin, arkadaşının kendisiyle alay ettiğini, küfürlü ve aşağılayıcı konuştuğunu öne sürerek saldırıyı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Öte yandan, ağır yaralı Keser’in hastaneye götürüldüğü ilk anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

Olay, 12 Ekim akşamı Keçiören ilçesi Yükseltepe Mahallesi 1957. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre taksi şoförü Satılmış Murat, uzun süredir tanıdığı ve aynı zamanda müşterisi olan Ersin Keser ile beraberindeki iki kişiyle buluştu. Birlikte vakit geçirip alkol alan dört arkadaş, daha sonra ayrılmaya karar verdi. Satılmış Murat, kişi başı 200 lira aldığı arkadaşlarını 06 T 6431 plakalı taksisiyle evlerine bırakmaya başladı. Son olarak Ersin Keser'i evine götüren şüpheli, Keser araçtan inerek bagajdaki eşyalarını aldığı sırada tabancayla ateş açtı. Altı el ateş ettiği belirtilen Murat, olayın ardından bölgeden kaçtı.

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Vücudunun farklı bölgelerine dört kurşun isabet eden Keser, komşusu Mehmet Öner tarafından otomobille hastaneye götürüldü. Çenesinden ve vücudunun çeşitli bölgelerinden yaralanan Keser, geçirdiği operasyonların ardından yoğun bakım servisine alındı. Keser'in hayati tehlikesinin henüz tamamen geçmediği öğrenildi.

POLİS KISA SÜREDE YAKALADI

Silahlı saldırının ardından harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Satılmış Murat'ı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin ilk beyanında, Keser'in kendisiyle sürekli alay ettiğini, küfürlü ve aşağılayıcı ifadeler kullandığını ileri sürerek saldırıyı bu nedenle gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

YARALIYI HASTANEYE GÖTÜREN KOMŞUSU O ANLARI ANLATTI

Saldırının ardından ağır yaralanan Keser'in hastaneye götürüldüğü anlara ait görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde, komşusu Mehmet Öner'in kan kaybeden Keser'i konuşturarak bilincini açık tutmaya çalıştığı ve telaşla hastaneye götürdüğü anlar yer aldı. Olayın ardından yaralıya yardım eden Mehmet Öner, yaşadıklarını anlatarak şunları söyledi: "Altı el silah sesi duydum. Ne olduğunu merak edip dışarı çıktım. Yerde bir kişinin yattığını gördüm. Kardeşim de yaralının üzerine montunu koyarak tampon yapmaya çalışıyordu. Yaralıyı kendi aracıma bindirdim ve sağlık ekiplerine haber verdim. Çok kan kaybetmesin diye trafiğin daha az olduğu bölgedeki bir hastaneye götürdüm. Kısa süre içinde hastaneye vardık." Keser'in bilincini açık tutmak için çaba gösterdiğini belirten Öner, "Bilincini açık tutmak ve bunu ona yapanı öğrenmek için konuşturmaya çalıştım. Konuşabilecek halde değildi. Sadece kendisini vuran kişinin adını söyledi. Yanağından, kaburgasından, karaciğerinden ve diz kapağından yaralıydı" ifadelerini kullandı.

"10 YILI AŞKIN SÜREDİR TANIŞIYORLARMIŞ"

Tarafların uzun süredir arkadaş olduğunu belirten Öner, saldırının yaşandığı anlara ilişkin şu bilgileri verdi: "Taksici, arkadaşını evine kadar getirmiş. Vurulan komşumuz da evi için alışveriş yapmış. Bagajdan malzemeleri alırken saldırıya uğramış. Yaralıdan alkol kokusu duymadım. Vuran kişinin alkollü olup olmadığını bilmiyorum. Saldırgan da olayın yaşandığı gün yakalanmış. Olayın tarafları birbirlerini 10 yılı aşkın süredir tanıyormuş. Kimse bu duruma anlam veremedi. Hâlâ nasıl olduğunu anlayabilmiş değiller." Olayla ilgili soruşturma sürüyor.