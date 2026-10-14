Kontrolden çıkan otomobil kafenin açık alanına daldı! Ölümden saniyelerle kurtuluş kamerada | Video
14 Ekim 2026 15:11
Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, kaldırıma çıkarak bir kafenin açık alanına daldı. Kazadan saniyeler önce kafeden çıkan kadın, otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulurken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.Adnan Menderes Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, sürücüsü ile plakası öğrenilemeyen ve kontrolden çıkarak kaldırıma çıkarak bir kafenin açık alan bölüme daldı. Meydana gelen kazada bir kişi saniyelerle yaralanmadan kurtulurken ortalık adeta savaş alanına döndü. Kazada şans eseri yaralanan olmazken kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kontrolden çıkan otomobilin kafenin açık alanına girmesi, olay öncesinde bir kadının kafeden çıkması muhtemel facianın saniye ile atlatılması yer alıyor.
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