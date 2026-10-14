Kilis merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 16 şüpheliden 6'sı tutuklandı | Video
14 Ekim 2026 14:53
Kilis, Gaziantep ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 6'sı tutuklandı.Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik operasyon yapıldı. Kilis, Gaziantep ve İstanbul illerinde yapılan eş zamanlı baskınlarda 16 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda 95,26 gram metamfetamin 7 adet captagon hap, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 32 adet kurusıkı tabanca fişeği, 1 adet sallama tabir edilen kesici alet, 1 adet 6136 SKM kapsamında bıçak ele geçirildi.
Gözaltına alınan şahıslardan 5'i emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Adli mercilere sevk edilen 11 şahıstan 6'sı tutuklandı, 3'ü hakkında adli kontrol kararı uygulandı. Diğer 2 şahıs ise serbest bırakıldı.
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