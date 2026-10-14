Arnavutköy'de sağanak yağışta 5 araç birbirine girdi: 2 yaralı | Video

14 Ekim 2026 14:25

İstanbul'da etkili olan şiddetli sağanak yağış sırasında Arnavutköy'de 2 ticari taksi, 2 park halindeki otomobil ve seyir halindeki bir otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Araçlarda sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Kazanın meydana geldiği caddede sık sık benzer olayların yaşandığını belirten mahalle muhtarı Mustafa Keleş, "Muhtarlığın önünden 100 kilometrenin üzerinde hızla geçiyorlar. Buraya trafik lambası kesinlikle şart" diyerek önlem alınmasını istedi.