Hatay'da kamyonet ile hafif ticari araç kaza yaptı! O anlar kamerada
14 Ekim 2026 15:57
Hatay’ın Antakya ilçesinde hafif ticari araç ile kamyonet kavşakta çarpıştı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, sabah saatlerinde Antakya ilçesinde meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen hafif ticari ile kamyonet kavşakta çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan 1 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
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