Yurtta sağanak etkili: 3 il için turuncu, 15 il için sarı kodlu uyarı... | Video
14 Ekim 2026 16:52
15 Ekim Perşembe günü Sivas, Batman, Mardin, Şırnak, Muş, Bingöl, Bitlis, Siirt, Elazığ, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Bayburt, Malatya ve Ağrı çevreleri ile Kayseri'nin doğusu, Adıyaman'ın kuzey ve batısı, Diyarbakır'ın kuzey ve doğusu, Van ve Hakkari'nin batısında kuvvetli, yer yer çok kuvvetli yağış öngörülüyor. Yağış miktarının metrekareye 21 ila 75 kilogram arasında olması tahmin ediliyor.
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