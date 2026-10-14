Video Yaşam İstanbul sağanak yağışa teslim! Yollar göle döndü, trafik felç!
İstanbul sağanak yağışa teslim! Yollar göle döndü, trafik felç!

İstanbul sağanak yağışa teslim! Yollar göle döndü, trafik felç!

14 Ekim 2026 18:19

Megakent İstanbul'da akşam saatlerinde bastıran sağanak yağış hayatı durma noktasına getirdi.

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