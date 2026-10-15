Video Yaşam Kağıthane'de dere taştı; Tarihi Sadabad Camii sular altında kaldı! | Video
Kağıthane'de dere taştı; Tarihi Sadabad Camii sular altında kaldı! | Video

Kağıthane'de dere taştı; Tarihi Sadabad Camii sular altında kaldı! | Video

15 Ekim 2026 08:37

Kağıthane'de sağanak nedeniyle taşan derenin suları, tarihi Sadabad Camii ile çevresindeki yapıları bastı. Caminin önünde bulunan bir otomobil de kısmen su altında kaldı.

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Kağıthane'de akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca aralıklarla devam eden sağanak nedeniyle Kağıthane Deresi taştı. Taşan derenin suları, dere kenarında bulunan tarihi Sadabad Camii'nin içine ve bahçesine doldu. Caminin ibadet alanı suyla kaplanırken, minberin alt kısmı da su altında kaldı.

Bahçedeki Sedef Atölyesi ile çevredeki müştemilatları da su bastı. Caminin önünde bulunan bir otomobil kısmen su altında kaldı. Bölgede belediye zabıta ekipleri tarafından güvenlik önlemi alındı. Caminin bahçe kapıları kapatılarak giriş ve çıkışlar durduruldu.

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