Kağıthane'de selde mahsur kalan vatandaşlar bot ve iş makinesiyle böyle kurtarıldı | Video
15 Ekim 2026 11:51
İstanbul Kağıthane'de şiddetli yağışın ardından sel sularında mahsur kalan vatandaşlar, ekipler tarafından bot ve iş makinesiyle kurtarıldı. Cendere Caddesindeki kurtarma çalışmaları havadan görüntülendi.İstanbul'da etkili olan şiddetli yağmur, Kağıthane, Sarıyer ve Eyüpsultan'ı birbirine bağlayan Cendere Caddesinde su baskınlarına neden oldu. Cendere Caddesi üzerinde fabrikaların bulunduğu bölgede iş yerlerinde mahsur kalan vatandaşlar için ekipler bölgede kurtarma çalışması başlattı. İtfaiye ekipleri botla bölgeye ulaşarak tahliye çalışması yaptı. Mahsur kalan vatandaşlar bot ve iş makinesi yardımıyla kurtarıldı.
Ekiplerin kurtarma çalışmaları havadan görüntülendi.
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