Kemerburgaz'da suya gömülen yüzlerce araç böyle görüntülendi | Video
15 Ekim 2026 10:13
Kemerburgaz Cendere yolunda suya gömülen yüzlerce araç havadan görüntülendi. Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.İstanbul'da etkili olan şiddetli yağmur, Kağıthane, Sarıyer ve Eyüpsultan'ı birbirine bağlayan Cendere yolunda su baskınlarına neden oldu. Kemerburgaz Cendere yolunda fabrikaların bulunduğu bölgede yüzlerce araç su altında kaldı. İtfaiye ekipleri botla bölgeye ulaşarak tahliye çalışması yaptı. Fabrikalar bölgesinde suya gömülen yüzlerce araç dron ile görüntülendi.
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