Video Yaşam Kemerburgaz'da suya gömülen yüzlerce araç böyle görüntülendi | Video
Kemerburgaz'da suya gömülen yüzlerce araç böyle görüntülendi | Video

Kemerburgaz'da suya gömülen yüzlerce araç böyle görüntülendi | Video

15 Ekim 2026 10:13

Kemerburgaz Cendere yolunda suya gömülen yüzlerce araç havadan görüntülendi. Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. İstanbul'da etkili olan şiddetli yağmur, Kağıthane, Sarıyer ve Eyüpsultan'ı birbirine bağlayan Cendere yolunda su baskınlarına neden oldu. Kemerburgaz Cendere yolunda fabrikaların bulunduğu bölgede yüzlerce araç su altında kaldı. İtfaiye ekipleri botla bölgeye ulaşarak tahliye çalışması yaptı. Fabrikalar bölgesinde suya gömülen yüzlerce araç dron ile görüntülendi.

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