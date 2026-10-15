Video Yaşam Park halindeki araca çarpan alkollü sürücü ihbara gelen polise kafa attı! O anlar kamerada
Park halindeki araca çarpan alkollü sürücü ihbara gelen polise kafa attı! O anlar kamerada

Park halindeki araca çarpan alkollü sürücü ihbara gelen polise kafa attı! O anlar kamerada

15 Ekim 2026 10:17

Bursa'da maddi hasarlı kaza ihbarına giden polis ekipleri ile alkollü sürücü arasında tartışma çıktı. Polis ekibinin takviye ekip çağırmasına sinirlenen alkollü şüpheli, görevli memura kafa attı. O anlar anbean güvenlik kamerasına yansırken, şüpheli ve olay yerinde polise mukavemet gösteren diğer şüpheliler gözaltına alındı. Polise kafa atan şüpheli ev hapsi cezasına çarptırıldı.

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Olay, merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi Çevreyolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü sürücü Erman Yüksel park halindeki bir otomobile çarptı. Yaşanan kaza sonrası Erman Yüksel ile park halindeki otomobil sürücüsü arasında tartışma çıktı. Tartışma sonrası Erman Yüksel, aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine trafik polisi sevk edildi.

ÖNCE GİTTİ, SONRA GERİ DÖNDÜ

Olay yerine gelen trafik polisleri, kazaya tutanak düzenlerken Erman Yüksel oğlu Özkan Efe Y. ve babası Burhan Y. ile olay yerine geri döndü. Olay yerinde tekrar polis memurlarıyla tartışma yaşayan Erman Yüksel, sinirlenerek çevrede bulunan duvarlara kafa attı. Bunun üzerine trafik polisler, yardımcı ekip çağırdı.

"TAKVİYE" KELİMESİNE SİNİRLENDİ, POLİSE KAFA ATTI

Polis ekibinin telsizden takviye ekip istemesi üzerine çileden çıkan Erman Yüksel, polis memurlarıyla tartıştı. Polis memurlarının "Sakin ol" ikazlarına uymayan Yüksel, genç polis memuruna kafa attı. O anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Takviye ekiplerin gelmesiyle Erman Yüksel, oğlu Özkan Efe Y. ve babası Burhan Y. gözaltına alındı. Karakolda işlemleri tamamlanan şüpheliler, mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden polise kafa atan Erman Yüksel ev hapsi cezası alırken, Özkan Efe Y. ile Burhan Y. ise serbest bırakıldı.

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